Они переехали в Херсонскую, Омскую, Воронежскую, Орловскую, Архангельскую, Ярославскую области, республики Дагестан и Мордовию, а также трудоустроились

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Первые 24 специалиста сферы культуры получили единовременные выплаты в рамках программы "Земский работник культуры", запущенной Министерством культуры РФ в 2025 году. Об этом сообщила ТАСС статс-секретарь - заместитель министра культуры РФ Жанна Алексеева в ходе рабочей поездки в Мордовию.

"Первые 24 работника культуры уже переехали в малые города и села, трудоустроились и получили выплаты. Земские работники культуры переехали в Херсонскую, Омскую, Воронежскую, Орловскую, Архангельскую, Ярославскую области, республики Дагестан и Мордовию", - сказала Алексеева.

Отдельно замминистра отметила Мордовию, которая, по ее словам, стала лидирующим регионом в Приволжском федеральном округе в реализации программы.

"Республика полностью выполнила все обязательства: провела отбор, трудоустроила четырех специалистов и осуществила выплаты в полном объеме. На 2026 год Мордовия планирует привлечь уже 25 специалистов культуры", - добавила Алексеева.

По словам замминистра, до конца 2025 года по всей стране будет трудоустроено более 1 100 специалистов в рамках программы.

Об условиях

Алексеева отметила, что участниками программы могут стать также те, кто переезжает из города в сельскую местность в рамках региона их проживания. Кроме того, право на выплату имеют выпускники профильных вузов, вернувшиеся на работу в родные населенные пункты, при условии, что вакансия включена в утвержденный перечень и участвует в программе.

"Принятые меры будут способствовать привлечению в организации культуры, расположенные в сельских населенных пунктах, новых специалистов, в том числе выпускников профильных образовательных учреждений", - подчеркнула Алексеева.

По словам замминистра, некоторые регионы также предоставляет дополнительные меры поддержки для сельских работников культуры: временное жиле на период работы, компенсацию аренды, стимулирующие и компенсационные выплаты для молодых специалистов.

Наибольший спрос на специалистов отмечается в домах культуры (культорганизаторы, художественные руководители), детских школах искусств (преподаватели), а также в региональных и муниципальных библиотеках, музеях и театрах. Перечень вакансий формируется субъектами РФ с учетом местных потребностей.

Всего на участие в программе поступило 1 345 заявок от претендентов при запланированном показателе в 1 138 человек. В некоторых регионах наблюдается превышение числа заявок над потребностью, в других - продолжается прием заявок. Большинство субъектов завершили основной этап и приступили к рассмотрению и утверждению списков победителей, на некоторых территориях проводится дополнительный набор.

О программе

Программа, стартовавшая в 2025 году, направлена на решение кадрового вопроса учреждений культуры в малых городах и сельской местности. Ее участниками становятся специалисты, переехавшие на место работы в населенные пункты с численностью до 50 тыс. человек.

Размер выплаты составляет 2 млн рублей для специалистов, трудоустроенных в Донецкой и Луганской Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях, а также в субъектах Дальневосточного федерального округа. Для остальных регионов установлен размер выплаты в 1 млн рублей.

В программе участвуют 87 субъектов Российской Федерации, за исключением городов федерального значения - Москвы и Санкт-Петербурга.