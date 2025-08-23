Замдекана филологического факультета Института Пушкина Андрей Щербаков уточнил, что это паронимы

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Слова "туристский" и "туристический" являются паронимами, однако при обозначении принадлежности к определенному человеку следует использовать прилагательное "туристский", а в общем смысле -- "туристический". Об этом ТАСС сообщил заместитель декана филологического факультета Института Пушкина Андрей Щербаков, комментируя информацию на сайте "РЖД тур", что компания теперь употребляет слово "туристский" вместо "туристический".

Ранее на сайте "РЖД тур" пояснили, почему компания теперь употребляет слово "туристский", а не как раньше "туристический". Там сказано, что в законодательстве о туризме и железнодорожном туризме используется именно такой термин. "Да и с точки зрения официально-делового языка правильно именно так. А мы же официальная и очень деловая компания", - говорится в сообщении.

"Слова "туристский" и "туристический" являются паронимами - однокоренными словами, схожими по звучанию, но различающимися оттенками значений. Туристский - относящийся к туристу (туристам), туристический - относящийся к туризму. В разговорной речи мы наблюдаем смешение этих паронимов: туристские ботинки и туристические ботинки, туристский коврик и туристический коврик и тому подобное. Как отмечается в словарях паронимов, различие не всегда существенно: "туристский маршрут" и "туристический маршрут", - сказал эксперт.

Тем не менее, по словам Щербакова, по сложившейся практике компания, занимающаяся организацией туров, называется туристической, а не туристской. "В значении "группа туристов" - "туристская компания". Отметим также, что когда речь идет о принадлежности к конкретному человеку, стоит употреблять прилагательное "туристский", в обобщенном значении - "туристический". Например, отдел в магазине спортивных товаров - туристический, а приобретенная человеком палатка - туристская", - пояснил собеседник агентства.