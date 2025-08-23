Такие меры нужны для обеспечения безопасности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 23 августа. /ТАСС/. Власти Петербурга предупредили о возможном ухудшении мобильной связи и интернета, сообщили в пресс-служба городского комитета по информатизации.

"На территории Санкт-Петербурга возможно ухудшение качества мобильного интернета и связи. Приносим извинения за возможные неудобства и благодарим за понимание", - говорится в сообщении.

Отмечается, что меры необходимы для обеспечения безопасности.

Как сообщили в пресс-службе МЧС по региону, на территории Санкт-Петербурга объявлена угроза БПЛА, возможны временные перебои в работе мобильного интернета.