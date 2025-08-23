По данным издания "Общественное. Харьков", он обновлял свои данные в ТЦК и не подлежит призыву из-за хронических заболеваний

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Сын серийного убийцы Андрея Чикатило Юрий не призывался в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом сообщило украинское издание "Общественное. Харьков" со ссылкой на начальника Слободского районного территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата) Дмитрия Слёту.

Издание также утверждает, что связалось с самим мужчиной. Он заявляет, что обновлял свои данные в военкомате, но не подлежит призыву из-за хронических заболеваний.

По информации СМИ, Юрий в последнее время проживал в Харьковской области.

Чикатило (1936-1994) в 1978-1990 гг. совершил более 50 убийств в Ростовской области, Адыгее, Краснодарском крае, а также в Узбекистане. Был осужден и в феврале 1994 года расстрелян в новочеркасской тюрьме.