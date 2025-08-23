Ганчев: в рядах ВСУ часты случаи провокаций со стороны мобилизованных

Нередко провокации направлены на возможность сдаться в российский плен, сообщил глава Харьковской военно-гражданской администрации

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Случаи провокаций со стороны мобилизованных солдат ВСУ участились. Как рассказал ТАСС глава Харьковской военно-гражданской администрации (ВГА) Виталий Ганчев, нередко провокации направлены на возможность сдаться в российский плен.

"У нас очень много случаев, когда насильно мобилизованные жители Украины не хотят воевать, не готовы. То есть понятно, их призвали насильно, вложили в руки оружие под страхом почти смертной казни. Поэтому иногда это бывают именно провокации для того, чтобы вызвать внимание к себе и верить уже в помощь наших военнослужащих, чтобы они [ВСУ] могли сдаться в плен и сохранить свои жизни", - сказал он.