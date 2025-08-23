Летчик Михаил Жаков прошел всю войну, совершил 193 вылета, встретил победу в Берлине и получил шесть боевых орденов

КУРСК, 23 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн и заместитель председателя Российского военно-исторического общества (РВИО) Николай Овсиенко поздравили с 82-й годовщиной победы в Курской битве 102-летнего участника сражения, ветерана Великой Отечественной войны Михаила Жакова.

"Вместе с Николаем Павловичем поздравили с 82-й годовщиной Победы в Курской битве участника этого легендарного сражения, ветерана Великой Отечественной войны, почетного гражданина города Курска, боевого летчика Михаила Петровича Жакова. В свои 102 года состояние и самочувствие он оценивает на твердую четверку. Вот что значит закалка и выдержка!" - написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Хинштейн отметил, что ветеран прошел всю войну, совершил 193 вылета, победу встретил в Берлине, получил шесть боевых орденов. "Сегодня говорили о любви. Со своей супругой познакомился на родной земле, вместе прошли войну и победу встречали тоже вместе: она работала в наземном батальоне, который обслуживал его летную дивизию. Там же в Берлине в 1946 году пара зарегистрировала брак и получила свидетельство о рождении дочери. Церемония проходила в зале советской военной администрации, в котором подписывали договор о капитуляции", - также сообщил врио губернатора региона.

Хинштейн также сообщил, что поддержал предложение зампреда РВИО написать о ветеране книгу. "Николай Овсиенко предложил написать о Михаиле Петровиче книгу, всецело разделяю эту идею. Несмотря на почтенный возраст, фронтовику небезразлично будущее и он отметил, что всегда готов прийти на помощь во имя мира. Не могу не повторить слова президента о том, что защита Отечества - генетический код русского народа", - добавил Хинштейн.