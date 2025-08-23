Поминальная церковная служба прошла в Свято-Троицком Кафедральном соборе

ПАРИЖ, 23 августа. /ТАСС/. Поминальная церковная служба состоялась в Свято-Троицком Кафедральном соборе Парижа в связи с годовщиной смерти журналистки и политолога Дарьи Дугиной, которую, по данным ФСБ РФ, убили по заказу украинских спецслужб.

Как сообщает корреспондент ТАСС с места событий, в стенах собора собрались несколько десятков людей, как русских, так и французов. Некоторые прибыли из других городов, чтобы отдать дань уважения убитой журналистке и выразить солидарность с жителями Донбасса и других регионов, пострадавших в результате украинского конфликта.

После церковной службы в Париже на площади Вобан состоялась манифестация ассоциации SOS Donbass, выступающей в поддержку жителей Донбасса и Новороссии. Эта ассоциация регулярно проводит акции солидарности с жителями Донбасса и против отправки оружия на Украину в разных коммунах Франции с 2022 года. Она направила несколько конвоев с гуманитарной помощью в Донецкую и Луганскую народные республики.

"Для нас Дарья значит очень многое, она является примером, мученицей, человеком, который вдохновляет нас в нашей борьбе, который позволяет нам держать курс, даже когда мы иногда поддаемся усталости или унынию, - сказал журналистам глава SOS Donbass Венсан Перфетти. - Кроме того, Дарья - дочь Александра Дугина, философа, который также является для нас ориентиром. И моей первой реакцией, когда я узнал об убийстве Дарьи, было, конечно же, глубокое огорчение и мысли о ее отце, и я сказал себе, как я уже говорил ранее, что нет ничего хуже, чем пережить своего ребенка".

В ходе выступления перед собравшимися на площади Вобан, Перфетти подчеркнул, что убийство Дугиной стало "актом войны", но ее убийцы лишь открыли миру ее как мученицу и мыслителя, боровшегося за правое дело. В этом контексте он также упомянул о других нападениях на лидеров российского общественного мнения, в том числе на Максима Фомина, известного под псевдонимом Владлен Татарский, и писателя Захара Прилепина.

"Мы в SOS Donbass, конечно же, за мир, мы поддерживаем Россию, и мы за многополярный мир. Мы также собрались здесь, чтобы выразить нашу приверженность евразийской борьбе России. Наконец, мы полностью поддерживаем инициативы президентов [США Дональда] Трампа и [России Владимира] Путина, и мы действительно хотим подчеркнуть, что во Франции существует течение мысли, которое противостоит этой воинственной, самоубийственной политике европейцев и [президента Франции Эмманюэля] Макрона. И я скажу это еще раз, потому что это наш лозунг: Россия не наш враг, Россия наш союзник", - заключил Перфетти.

Гибель Дугиной

29-летняя Дугина погибла вечером 20 августа 2022 года, когда ее автомобиль был взорван на Можайском шоссе в районе поселка Большие Вяземы Одинцовского района Подмосковья. 22 августа в Центре общественных связей ФСБ России сообщили, что убийство Дугиной раскрыто. По данным ведомства, его подготовили украинские спецслужбы, исполнительница - гражданка Украины.