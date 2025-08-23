Лавров выразил соболезнования в связи со смертью Вышинского

Глава МИД России отметил, что журналист ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Кирилл Вышинский ощутил на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима, но это не сломило его волю и не заставило предать свои идеалы. Об этом говорится в телеграмме соболезнований министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова родным и близким журналиста. Исполнительный директор МИА "Россия сегодня" и член СПЧ Кирилл Вышинский умер на 59-м году жизни после продолжительной болезни.

"С глубоким прискорбием узнал о кончине Кирилла Валериевича. Ушел из жизни мужественный и самоотверженный человек, выдающийся журналист и общественный деятель, бесконечно преданный своей профессии и верный своим убеждениям, - отмечается в тексте. - Весь творческий путь Кирилла Валериевича служит ярким примером стойкости в отстаивании правды и справедливости, невзирая ни на какие обстоятельства".

По словам Лаврова, на долю Вышинского выпали суровые испытания. "Одним из первых ему пришлось за свои взгляды ощутить на себе всю жестокость репрессивной машины киевского режима, - сказал министр. - Однако даже пребывание в украинских застенках не смогло сломить его волю и заставить предать свои идеалы".

"Сложно переоценить вклад Кирилла Валериевича в формирование понимания в российском обществе эволюции происходивших на Украине разрушительных процессов, а также его личное участие в деле защиты права журналистов на честное и добросовестное выполнение своего профессионального долга", - подчеркнул глава МИД РФ. Кирилла Вышинского "будут всегда помнить как талантливого журналиста, высокопрофессионального руководителя, доброго и отзывчивого человека". "Прошу принять слова искреннего сочувствия и поддержки", - заключил Лавров.