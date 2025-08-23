МВД фиксирует рост звонков мошенников с международных номеров

Специалисты по борьбе с киберпреступлениями отмечают, что злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. МВД России фиксирует резкий рост звонков мошенников с международных номеров через сотовую связь. Об этом ТАСС сообщили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий (УБК) МВД РФ.

"Произошел резкий рост (до +83%) количества мошеннических звонков с международных номеров через традиционную сотовую связь", - сообщили в ведомстве.

Специалисты по борьбе с киберпреступлениями отмечают, что злоумышленники активно тестируют альтернативные приложения для обхода блокировок.

"Отмечаются отдельные схемы с использованием FaceTime и мессенджера Max, однако прямо сейчас основным способом связи становится сервис Google Meet", - пояснили в МВД.

"Интерес мошенников к этой платформе обусловлен двумя ключевыми причинами. Сложностью расследований - оперативное получение информации от американской компании Google для расследования уголовных дел практически невозможно. Это защищает коммуникации преступников. Кроме того, широкая распространенность приложения - приложение Google Meet предустановлено на большинстве смартфонов с Android, что упрощает мошенникам задачу - у многих пользователей оно уже есть, и не требуется долго уговаривать человека установить "неизвестное" приложение", - отмечают в киберполиции.