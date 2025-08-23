Посетить экспозицию можно до 29 августа

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выставка фотографий, сделанных на территории Харьковской области во время "антимайдана" в 2014 году и начала СВО в 2022 году, открылась в Москве в Столичной галерее художников. Ее организатором выступила военно-гражданская администрация (ВГА) Харьковской области, передает корреспондент ТАСС.

23 августа 1943 года освобождением Харькова завершилась Курская битва. С 1997 года в этот день празднуется День города Харькова.

"Нужно отметить, что эта выставка у нас уже четвертая. Мы ее открывали ранее в Белгороде, потом в Луганске, в Мариуполе. <…> Харьков со дня своего основания, с 1654 года до сегодняшнего дня считает Москву столицей нашей Родины. Когда будете рассматривать фотоработы - здесь есть [снимок, на котором изображена] центральная площадь города Купянска 22 августа 2022 года, где был развернут флаг, площадью более 2,4 тыс. кв. м. Для нас очень серьезная победа была, потому что люди были напуганы, люди всего боялись, но мы показали, что русский флаг должен вернуться на русскую харьковскую землю. Эта выставка для нас имеет особое значение, потому что мы хотим донести этими работами, может быть, их не так много, но они показывают, как город жил, когда произошел государственный переворот в Киеве", - сказал на церемонии открытия глава ВГА Харьковской области.

На фотографиях запечатлены первые акции протеста в Харькове, освобождение администрации города, нападения на мирных демонстрантов, жизнь города в дни "антимайдана" и в первые дни специальной военной операции. В Столичной галерее художников представлен также первый флаг Харьковской Народной Республики с подписями непосредственных участников "Харьковской весны". Посетить экспозицию можно до 29 августа.

На церемонии открытия выставки медалью за воссоединение Харьковской области с Россией был награжден помощник главы Республики Крым Вячеслав Губин. "Мы жили своей обычной жизнью, каждый трудился на своем месте, каждый выполнял свою непосредственную работу. И когда начались эти события ["майдан" в Киеве в 2014 году], в первую очередь мы встали на защиту государства. Потому что люди такого плана, как мы - это прежде всего люди, которые думали о сохранении государственного строя. Для нас государственный строй - это функционирование всех ветвей власти, жизнеобеспечение граждан", - заявил Губин.

Завершилось открытие выставки показом третьей части документального фильма о событиях в Харьковской области. Первые две части рассказывают об "антимайдане" 2014 года и начале СВО в 2022 году. В третьем фильме собраны интервью участников событий тех лет и их видение дальнейшего развития региона.

О "евромайдане" на Украине

Правительство Украины 21 ноября 2013 года приостановило процесс подготовки к заключению соглашения об ассоциации с Евросоюзом. В тот же вечер на площади Независимости в Киеве прошла многочисленная акция протеста оппозиции, выступавшей за евроинтеграцию. С этого дня в центре Киева начались манифестации, получившие название "евромайдан". Митингующие разбили палатки на площади Независимости и соседних улицах.

В феврале 2014 года после государственного переворота и отстранения Виктора Януковича от власти на Украине, на востоке страны, в частности в Харькове, где преобладает русскоязычное население, начались массовые протесты. Противостояние по "евромайдану" сопровождалось мирными демонстрациями, а затем попытками обеих сторон захватить здание обладминистрации. События 6 и 7 апреля 2014 стали апогеем противостояния в Харькове - после массовых беспорядков противники "майдана" захватили администрацию и провозгласили Харьковскую народную республику. Несмотря на сильные пророссийские настроения в регионе, сторонники ХНР потерпели поражение. Спецподразделения МВД Украины освободили административное здание. Позже задержали 65 человек.