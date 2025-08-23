Поражает циничность командира по отношению к погибшим, указал собеседник агентства в российских силовых структурах

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Командование 156-й отдельной механизированной бригады ВСУ не давало эвакуационные машины, чтобы вывести раненых украинских военных с поля боя. Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

"Согласно информации родственников погибших военных ВСУ, раненых не вывозили с поля боя, несмотря на запросы от бойцов по рации эвакуационной машины. Да, бывает так, что эвакуационных машин в подразделении не хватает, российские FPV-практически полностью вывели автопарк бригады из строя, но поражает циничность командира по отношению к погибшим", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что по итогам расследования случаев "пропажи без вести" украинских солдат, которую обычно проводят сами командиры, официальной причиной пропажи признается "потеря связи с бойцами", а не отсутствие возможности или желания вывести убитых и раненных.

"Получается, что штурмовая группа докладывает по рации командованию, что у них большие потери, однако те игнорируют этот факт, и объявляют их "пропавшими" или того хуже - "дезертирами", - пояснил собеседник, с иронией добавив, что такое решение командование "достойно госнаграды" от Владимира Зеленского.

Ранее силовики сообщали, что узнали личные данные и номер телефона командира 156-й бригады ВСУ полковника Юрия Гупалюка, который прикомандировывает своих подчиненных к другим подразделениям. Недавно он вместе со штабом ездил в Сумы, где получил награды, однако попытался утаить этот факт.