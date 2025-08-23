В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном

МОСКВА, 23 августа. /ТАСС/. Блогеру предъявлено обвинение в возбуждении ненависти либо вражды за публикацию видео, направленных на унижение достоинства группы лиц по признаку национальности. Об этом ТАСС сообщили в столичном ГСУ СК.

"Никулинским межрайонным следственным отделом следственного управления по Западному административному округу СК РФ по Москве расследуется уголовное дело в отношении жителя столицы 2004 года рождения. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 1 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства)", - сообщили в ведомстве.

Следователями столичного СК фигурант задержан, ему предъявлено обвинение. В ходе допроса он признал вину в полном объеме и раскаялся в содеянном.

По данным следствия, не позднее 18 августа 2025 года фигурант, находясь на территории Московского региона, записал несколько видео, направленных на унижение достоинства группы лиц, выделенное по признаку национальности - русских, после чего опубликовал снятые кадры в одном из мессенджеров.

Следствие намерено ходатайствовать перед Никулинским районным судом города Москвы об избрании в отношении обвиняемого меры пресечения в виде заключения под стражу.

В новость внесена правка (22:18 мск) - передается с исправлением в заголовке и лиде, блогер не Арсен Маркарян.