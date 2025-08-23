В летних играх в "Завидово" приняли участие дипломаты более 20 стран

Они состязались в восьми дисциплинах: кросс, мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, бильярд, рыбная ловля и армрестлинг

ЗАВИДОВО /Тверская область/, 23 августа. /ТАСС/. XXVI Летние дипломатические игры завершились в комплексе отдыха "Завидово" в Тверской области, в соревнованиях по восьми дисциплинам приняли участие представители 21 иностранного посольства. Мероприятие приурочено к 104-летию образования Главного управления по работе с дипкорпусом (ГлавУпДК) при МИД РФ, которое традиционно выступило организатором игр.

Торжественную часть открыл военный образцовый оркестр почетного караула, исполнивший гимн России. После этого на церемонии в небо запустили бумажный фейерверк из лент цвета триколора.

Дипломаты состязались в восьми дисциплинах: кросс, мини-футбол, волейбол, баскетбол, большой теннис, бильярд, рыбная ловля и армрестлинг. Судьями выступили профессиональные спортсмены, прославленные олимпийцы и чемпионы в разных видах спорта.

Российскую сторону представляли команды МИД РФ, ГлавУпДК и его филиалов.

Дипломаты от спорта

На дипломатических играх царил настоящий спортивный дух. Ярче всего это проявилось в футбольном матче, где за первое место сыграли сборная сотрудников КО "Завидово" и команда представителей посольства Сенегала. Игра была напряженной, победу одержала команда КО "Завидово".

Самую крупную рыбу поймал сотрудник посольства КНДР. А в искусстве бильярда высший класс показал представитель посольства КНР, оставив своих соперников позади. В баскетболе победу одержала команда телеканала "Мир", обогнав команду Анголы. Именно представители посольства и болельщики Анголы показали пример единства, поддержки и командного духа. Болельщики активно подбадривали свою команду национальными песнями. Их сплоченная игра заслужила особого внимания от гостей игр.

Отдых на природе

Праздник спорта дополнила культурная и развлекательная программа для всех гостей. В рамках игр проходил гастрономический фестиваль "Искусство есть по-русски". Гостей фестиваля угощали блюдами национальной кухни - камчатская уха, солянка и блины, а также ароматным чаем из большого самовара. Концерт музыкального ансамбля, исполнявшего песни со славянскими мотивами, стал украшением дипломатических игр. Артисты водили с дипломатами и гостями состязаний хороводы.