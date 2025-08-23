Яровая: реконструкция Курильского десанта позволяет жить подвигу народа СССР

Вице-спикер Госдумы подчеркнула, что подвиг советских граждан "подарил миру право на жизнь"

ЕЛИЗОВО /Камчатский край/, 23 августа. /ТАСС/. Реконструкция Курильской десантной операции позволяет навсегда сохранить память о подвиге советского народа. Об этом заявила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая на церемонии открытия военно-исторической реконструкции.

"То, что сегодня на Камчатке 80 лет спустя прошла реконструкция тех великих событий, которые подтверждают подвиг, совершенный нашими предками, означает, что правда о подвиге советского народа жива и будет жить всегда. Эта правда нужна, потому что она является оберегом для каждого из нас, для всего мира от любых страшных войн", - сказала Яровая.

Она подчеркнула, что подвиг народа СССР "подарил миру само право на жизнь", а Курильская операция ознаменовала окончание самой страшной и кровопролитной войны в истории человечества. "Сегодня наши ребята тоже защищают нашу Родину, защищают от современного нацизма. И сила правды, сила величия духа, честности и справедливости всегда была в основе всех побед нашего народа", - добавила депутат.

Вице-спикер отметила, что Россия в настоящий момент проходит определенные испытания, но она "всегда была, есть и будет страной-защитником". "Россия обладает таким правом - говорить миру правду, правом защищать себя и слабых. И мы это делаем", - заключила Яровая.

18 августа 1945 года подразделения Курильского оборонительного района совершили высадку на остров Шумшу. Всего в ходе десантной операции к Советскому Союзу отошли 56 островов Курильской гряды общей площадью 10,5 тыс. км. В 1946-м их включили в состав РСФСР, они до сих пор остаются в границах России.

Экспозиция, посвященная подвигу Курильского десанта, была создана на основе экспонатов, которые исследователи Курильской операции добыли в ходе экспедиций на острова Шумшу и Матуа. Доставку исследователей на протяжении более 10 лет организовывала Ирина Яровая.