В Нидерландах предложили ввести обязательную химическую кастрацию для педофилов

Также крайне правая Партия свободы хочет организовать "цифровую доску позора" для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Нидерландская крайне правая Партия свободы выступает с предложением ввести обязательную химическую кастрацию для педофилов и организовать "цифровую доску позора" для лиц, совершивших преступления против половой неприкосновенности. Об этом говорится в ее программе, подготовленной к досрочным парламентским выборам.

"Мы введем "цифровую доску позора" для насильников и химическую кастрацию для педофилов", - заявляется в программном документе.

Партия также предлагает обязать заключенных в тюрьмах носить форму, работать не менее 40 часов в неделю и ввести камеры на несколько человек. Правые подчеркивают, что содержание преступника "обходится государству в €400 в день, или более €12 тыс. в месяц".

Досрочные выборы были назначены в Нидерландах после того, как правящая коалиция развалилась в результате выхода из нее Партии свободы. Они пройдут 29 октября.