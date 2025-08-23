В вузах школах и на школьных дворах должны говорить на нидерландском, уточняется в программе крайне правой Партии свободы

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Нидерландская крайне правая Партия свободы выступила за искоренение исламского образования в стране, а также за запрет на использование арабского и других "незападных языков" на демонстрациях и митингах. Об этом говорится в программе партии, подготовленной к досрочным парламентским выборам.

"Мы должны запретить исламское образование, а в университетах, школах и на школьном дворе должен звучать нидерландский язык", - отмечается в программном документе. В обоснование приводится ссылка на решения Европейского суда по правам человека, в которых сказано о несовместимости норм шариата с ценностями демократического правового государства. Партия свободы также подчеркнула, что "целевой аудиторией" образовательных программ королевства "должны быть нидерландцы, а не иностранные студенты".

Кроме того, партия выступила за запрет на использование во время демонстраций арабского и других "незападных языков", на ношение в ходе массовых мероприятий одежды, закрывающей лицо. Также правые хотят запретить размещение надписей на арабском и других восточных языках в общественных местах.

Досрочные выборы были назначены в Нидерландах после того, как правящая коалиция развалилась в результате выхода из нее Партии свободы. Они пройдут 29 октября 2025 года.