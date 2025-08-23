В программе партии говорится о закрытии центров размещения беженцев и депортации иммигрантов после судимости, даже если у них есть статус беженца или двойное гражданство

ГААГА, 24 августа. /ТАСС/. Нидерландская крайне правая Партия свободы (ПС) выступает за полное прекращение приема соискателей убежища и закрытие центров размещения беженцев, а также за выдворение из страны мигрантов после получения ими хотя бы одной судимости. Об этом говорится в программе партии, подготовленной к досрочным парламентским выборам.

"Мы закроем центры размещения беженцев и введем тотальный запрет на их прием в стране", - отмечается в программном документе. По данным партии, каждые 11 дней в Нидерландах "открывается один новый пункт приема беженцев", всего же таких объектов действует более 300.

В разделе о миграционной политике ПС также говорится: "Иммигранты, в том числе обладающие статусом беженца, должны быть немедленно депортированы в случае получения судимости за совершение уголовного преступления. Люди с двойным гражданством, получившие нидерландский паспорт в результате натурализации, в случае совершения ими тяжких преступлений должны быть высланы из королевства".

Кроме того, партия заявила о намерении добиться для Нидерландов права не участвовать в реализации решений ЕС по вопросам миграции и предоставления убежища, а в случае препятствий выйти из ряда международных соглашений в этой сфере. Дополнительно предлагается ввести уголовное наказание за помощь нелегальным мигрантам.

Досрочные выборы в нижнюю палату парламента Нидерландов были назначены на 29 октября 2025 года, после того как правящая коалиция распалась в результате выхода из нее Партии свободы.