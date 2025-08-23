Выходными будут 3, 4, 8 и 9 ноября

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первая рабочая неделя ноября будет трехдневной. Это следует из постановления правительства РФ о переносе выходных в 2025 году, с которым ознакомился ТАСС.

Россияне будут отдыхать 3 и 4 ноября (понедельник и вторник), затем 8 и 9 ноября (суббота и воскресенье). Оставшиеся три дня будут рабочими.

Предшествующая этому рабочая неделя будет шестидневной. 4 ноября - это государственный праздник, День народного единства. А присоединенный к нему выходной в понедельник перенесен с субботы - 1 ноября.

Праздничные дни примкнут к окончанию школьных каникул. Согласно рекомендации Минпросвещения, при обучении по четвертям осенние каникулы продлятся с 25 октября по 2 ноября.