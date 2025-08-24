Авторы инициативы отмечают, что в одних регионах действуют местные льготы, в других их либо нет, либо они существенно "различаются по объему и порядку предоставления"

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким направили на заключение в правительство РФ законопроект, устанавливающий единый стандарт льготного проезда для пенсионеров в пригородном и межмуниципальном автомобильном транспорте, а также в пригородных поездах. Текст законопроекта есть в распоряжении ТАСС.

Предлагается дополнить закон "Об организации регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским наземным электрическим транспортом в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ" новой статьей, которая возлагает на органы власти субъектов РФ обязанность обеспечивать льготный проезд для пенсионеров - получателей страховой или государственной пенсии по старости - по регулируемым тарифам. Так, стоимость билета для пенсионеров при проезде на муниципальных и межмуниципальных маршрутах в границах субъекта РФ не должна превышать 50% от максимального размера установленного тарифа. Также предусмотрена возможность согласования аналогичных условий при межрегиональных маршрутах, если они проходят через территории нескольких субъектов.

Кроме того, законопроектом предлагается установить, что для пенсионеров стоимость проезда в пригородных поездах в пределах одного региона не должна превышать 70% от полной стоимости билета. Порядок предоставления льготы будет согласовываться между региональными властями и перевозчиками, что позволит обеспечить компенсацию выпадающих доходов транспортных организаций.

Как отмечается в пояснительной записке, на сегодняшний день в российском законодательстве отсутствует единая норма, регулирующая право пенсионеров на льготный проезд. Бесплатный проезд предусмотрен только для отдельных категорий граждан - ветеранов Великой Отечественной войны, инвалидов и детей-сирот, а пенсионерам, проживающим в районах Крайнего Севера и на приравненных к ним территориях, компенсируют отдельные поездки. "Пенсионеры по старости как многочисленная социальная группа оказываются в неравных условиях: в одних субъектах Российской Федерации действуют региональные льготы, в других - они отсутствуют либо значительно различаются по объему и порядку предоставления", - говорится в документе.

Как пояснил ТАСС Слуцкий, транспортные расходы являются существенной частью бюджета пожилых граждан. "Например, за весь дачный сезон набегает внушительная сумма, а ведь им нужно ездить и в поликлинику, и по другим делам. При этом одни регионы помогают своим пенсионерам. Например, в Москве, Московской области и еще в ряде регионов действуют льготы на проезд для них. Другие не находят такой возможности. Это несправедливо", - отметил он.

"Для ЛДПР все наши граждане одинаково ценны, где бы они ни проживали. Наши бабушки и дедушки давно заслужили, чтобы к ним внимательно относились и снимали с них часть финансовой нагрузки", - подчеркнул лидер ЛДПР.