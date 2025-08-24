Первая декада октября на берегу Черного моря будет относиться к бархатному сезону

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд уточнил, что температура воздуха в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах составляет около 30 градусов

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Первая декада октября этого года на курортах Черного моря будет относиться к бархатному сезону, когда температуры воды и воздуха примерно одинаковы и комфортны для отдыха. Об этом сообщил ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"Бархатный сезон в этом году, как и в прошлом, на юге будет длиться дольше обычного. То есть обычно заканчивается бархатный сезон в конце сентября. По всем расчетам, еще как минимум первая декада октября тоже будет относиться к бархатному сезону на черноморском побережье", - сказал он.

Вильфанд уточнил, что температура воздуха в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах составляет около 30 градусов. При этом во многих регионах на этих территориях возможны ливневые дожди летнего типа.

"Уже прошли очень интенсивные осадки в Сочи и федеральной территории Сириус. Там даже подъем уровней воды сейчас на горных реках. Такие ситуации могут повторяться, но ничего опасного", - завершил метеоролог.