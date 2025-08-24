Производитель белорусских трамваев обучит в Барнауле эксплуатировать свои вагоны

До середины 2026 года в Барнаул поставят 12 трамвайных вагонов

БАРНАУЛ, 24 августа. /ТАСС/. Специалисты белорусского предприятия-производителя трамваев проведут обучение для "Горэлектротранса" Барнаула в части эксплуатации поставляемых низкопольных вагонов. Как сообщили ТАСС в ОАО "УКХ "БКМ", в 2025-2026 гг. в Алтайский край поставят 12 трамвайных вагонов.

Ранее в Алтайский край были поставлены 10 трамвайных вагонов из Белоруссии. По словам министра транспорта региона Андрея Подоляна, возникли проблемы с качеством сборки трамваев, приводящие к частым выходам из строя, длительным простоям.

"Между ОАО "УКХ "БКМ" и руководством эксплуатирующей организации города Барнаула достигнута договоренность о проведении расширенного обучения правилам и особенностям эксплуатации поставляемых трамвайных вагонов", - сказали в компании.

Кроме того, как отметили в компании, постоянное нахождение в ремонте вагонов, поставленных из Белоруссии, объясняется неготовностью технического персонала "Горэлектротранса" и низким состоянием трамвайных путей. Также в холдинге добавили, что для оперативного ремонта, в том числе и не гарантийного, в регионе на постоянной основе присутствуют квалифицированные технические специалисты завода, которые на безвозмездной основе оказывают содействие и выполняют различные работы по ремонту трамвайных вагонов.

До середины 2026 года в Барнаул поставят еще 12 трамваев. Гарантийный срок составит 24 месяца с даты ввода трамваев в эксплуатацию, при условии соблюдения требований эксплуатационной документации, но не более 25 месяцев с даты поставки товара.

"Стоимость 12 трамваев для Барнаула составит 742 млн российских рублей. Они будут поставлены в два этапа, в 2025 и 2026 годах, через ООО "Карьерные машины" из Красноярска. <…> Срок службы вагона по предельному состоянию кузова и рамы тележки составляет не менее 16 лет. Целесообразность проведения капитального ремонта определяется непосредственно эксплуатирующий организацией с учетом различных факторов", - добавили в компании.