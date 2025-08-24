Также Герой Советского Союза в сражении в Витебской области уничтожил 25 солдат вермахта и троих взял в плен

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Герой Советского Союза наводчик станкового пулемета ефрейтор Сергей Болгарин уничтожил 50 немецко-фашистских захватчиков в бою близ города Лида в западной части Белорусской Советской Социалистической Республики (БССР). Соответствующий документ есть в распоряжении ТАСС.

Уроженец Молдавии Сергей Иванович Болгарин убыл на фронт из Кизлярского РВК Ставропольского края в 1943 году. "8 июля 1944 года на подступах к городу Лида в районе деревни Татарцы тов. Болгарин своим пулеметом уничтожил 50 немецких солдат и офицеров, в том числе убил командира 31 охранного немецкого полка полковника, трижды награжденного орденом Железного Креста", - говорится в наградном листе Болгарина на орден Ленина.

Кроме того, в документе указано, что 25 июня того же года в сражении в Витебской области ефрейтор уничтожил 25 солдат вермахта и троих взял в плен.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 24 марта 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм ефрейтору Болгарину Сергею Ивановичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда".

Также в распоряжении ТАСС есть архивные материалы, посвященные подвигу Михаила Михайловича Плугарева. Он родился 16 сентября 1912 года в Одессе, однако все послевоенные годы проживал в Кишиневе. Был мобилизован 22 июня 1941 года Котовским РВК Одесской области.

Плугарев отличился во время Керченско-Эльтигенской операции. В ночь со 2 на 3 ноября 1943 года взвод Плугарева переправился через Керченский пролив и принял активное участие в боях за захват и удержание плацдарма на побережье Керченского полуострова, захватив важную высоту и отразив большое количество немецких контратак. Звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали "Золотая Звезда" гвардии старшему сержанту Плугареву Михаилу Михайловичу присвоено 17 ноября 1943 года.