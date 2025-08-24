В Москве прогнозируют облачность, небольшой дождь и до плюс 20

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 16-21 градусов тепла

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Кратковременный дождь и температура до плюс 20 градусов прогнозируются в Москве 24 августа. Об этом говорится в прогнозе Гидрометцентра России.

Днем в Москве будет до плюс 20 градусов. В ночь на понедельник температура опустится до плюс 8 градусов.

Ветер будет юго-западный, 4-9 м/с. Атмосферное давление составит 740 мм ртутного столба.

В Подмосковье днем температура будет колебаться в пределах 16-21 градусов тепла. Ночью столбики термометров могут опуститься до плюс 5 градусов.