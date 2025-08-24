Депутат Лобач: у российских туристов вырос интерес к азиатским регионам страны

Заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры отметила, что также интересные маршруты все больше открывает Северный Кавказ, способствуя развитию экологического туризма на этом направлении

СЕВАСТОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Российские туристы проявляются все больший интерес к восточным регионам страны, в частности, они пользовались популярностью этим летом. Об этом рассказала ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Татьяна Лобач.

"[Россияне для себя] открывают Дальний Восток и Иркутск. Мы видим, что набирают популярность азиатские регионы [РФ], например, сама недавно была на Байкале и видела, что люди туда едут, туристам там очень интересно. [Как в восточных регионах, так и в целом по стране] туристов привлекают красоты нашей родной природы, объекты, связанные с историей, набирает обороты и паломнический туризм", - рассказала Лобач.

По ее словам, также очевидно, что перераспределился туристический поток из Анапы: например, на Крымском полуострове число отдыхающих выросло на 40% по сравнению с прошлым годом. "Интересные маршруты все больше открывает Северный Кавказ, способствуя развитию экологического туризма на этом направлении. Высокий уровень бронирования в Калининградской области", - добавила собеседница агентства.

Лобач отметила, что при этом инфраструктура требует вложений по самым разным направлениям. Например, необходимо привести в порядок причальные сооружения на маршрутах, по которым набирают популярность круизы: в первую очередь, это актуально для приволжских районов.

"Турпоток распределяется по стране. И при этом развивается автотуризм: люди едут на своих автомобилях, так как есть места, куда другим транспортом не добраться или это слишком дорого. Поэтому надо все-таки совершенствовать придорожную инфраструктуру, чтобы такая поездка становилась полноценным путешествием, а не была просто передвижением", - уверена депутат.