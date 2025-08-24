Первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко рассказал, что произошедшая авария не повлияла на осадку здания, не нарушена его общая устойчивость, кроме разрушенных и поврежденных конструкций подъезда

САРАТОВ, 24 августа. /ТАСС/. Взрыв в десятиэтажном доме на улице Блинова в Саратове, в результате которого погибли семь человек, не повлиял на осадку здания и не нарушил его общую устойчивость. Об этом сообщил ТАСС первый заместитель главы администрации города Максим Сиденко.

По его словам, специалисты ООО "Каркас" в положенный срок завершили инженерно-техническое обследование поврежденной части дома - в пределах подъездов № 4 и № 5. "Произошедшая авария не повлияла на осадку здания, не нарушена его общая устойчивость, кроме разрушенных и поврежденных конструкций 5-го подъезда", - сказал Сиденко по итогам инженерной разведки.

Специалисты установили, что при взрыве оказались разрушены несущие стеновые панели в квартире № 187. Произошло лавинное обрушение строительных конструкций под собственным весом: обрушилась часть пятого подъезда с 1 по 10 этажи.

По информации Сиденко, строительные конструкции подъезда № 4 не были повреждены при взрыве, квартиры можно будет эксплуатировать без ограничений. Однако доступ жильцов туда пока ограничен. Это необходимо в целях безопасности при проведении демонтажных работ.

"Восстановление квартир подъезда № 4 не требуется. Решение о перспективах эксплуатации 5-го подъезда и целесообразности восстановления будет принято по итогам повторного обследования, проведенного после завершения демонтажных работ", - пояснил замглавы администрации.

О взрыве

25 июля в десятиэтажном доме № 2 на улице Блинова в Саратове в результате взрыва погибли семь человек, в том числе ребенок. По информации медслужб, медицинская помощь понадобилась 18 пострадавшим. Утечка газа рассматривается в качестве предварительной причины ЧП. Аварийно-спасательные работы на месте завершили 27 июля.

В связи со взрывом было возбуждено уголовное дело о небезопасном оказании услуг (ч. 3 ст. 238 УК РФ). Продолжает действовать режим ЧС регионального уровня.