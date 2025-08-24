В ДНР реорганизуют государственные унитарные предприятия

Они останутся в госсобственности

ДОНЕЦК, 24 августа. /ТАСС/. Государственные унитарные предприятия (ГУП) после реорганизации останутся под контролем государства, сообщил ТАСС министр имущественных и земельных отношений республики Александр Дудник.

"Одна из форм участия государства в управлении предприятиями, в том числе является и его акционирование. Процесс акционирования называется, в том числе приватизацией, потому что выпускаются акции, акции 100% у государства, соответственно, предприятие остается государственным, только меняется организационно-правовая форма - с ГУП на акционерное общество, - сказал Дудник. - Принято решение, что все ГУП должны быть реорганизованы, соответственно, это одна из форм перевода ГУП в другую организационно-правовую форму".

Он добавил, что для реорганизации государственные унитарные предприятия вносятся в план приватизации. Первый такой документ утвержден в августе региональным парламентом. По словам министра, вошедшие в него предприятия, не перейдут в частные руки, а останутся в госсобственности. Организационно-правовая форма предприятия будет определена после аудита.

Народный совет ДНР 1 августа принял закон об утверждении прогнозного плана приватизации имущества, находящегося в собственности республики. В перечень вошли четыре ГУП: Республиканский оператор связи (бренд - "Феникс"), Донецкий республиканский протезно-ортопедический центр, институт "Донжелдорпроект" и Республиканская топливная компания.