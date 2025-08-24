Еще 30 задерживаются

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. Расписание движения судов изменилось в Калининграде из-за временных ограничений по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, сообщили в Telegram-канале Храброво. По данным онлайн-табло, отменены 6 рейсов и 30 задерживаются.

"В связи с временными ограничениями по использованию воздушного пространства в аэропорту Санкт-Петербурга, в аэропорту Храброво отмечаются изменения в расписании движения воздушных судов, включая задержки вылетов и отмену рейсов. Данные меры направлены на обеспечение безопасности полетов", - сказано в сообщении.

По данным онлайн-табло Храброво, задерживаются вылеты в Москву, Санкт-Петербург, Саратов, Киров, а также прибытие из Санкт-Петербурга, Москвы, Саратова, Кирова, Челябинска и Волгограда.

Ранее сообщалось, что Северо-Западная транспортная прокуратура контролирует соблюдение прав пассажиров задержанных авиарейсов в Калининграде, в Храброво работает мобильная приемная.