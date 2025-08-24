Список разработало Министерство просвещения

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Министерство просвещения России разработало перечень из 17 обязательных предметов для школ на 2026/27 учебный год. Об этом свидетельствует документ ведомства, с которым ознакомился ТАСС.

"Обязательная часть федерального учебного плана определяет состав обязательных учебных предметов, которые должны быть реализованы во всех имеющих государственную аккредитацию образовательных организациях", - говорится в документе.

В обязательные предметы 2026/27 учебного года входят естественнонаучные дисциплины: "Физика", "Биология", "Химия", "География"; гуманитарные: "Русский язык", "Литература", "Иностранный язык", "История", "Обществознание"; точные: "Математика", "Информатика"; творческие: "Музыка" и "Изобразительное искусство".

Кроме того, в список вошли "Труд (технология)", "Основы безопасности и защиты Родины", "Физическая культура" и "Духовно-нравственная культура России".

По желанию родителей школьники также смогут изучить "Второй иностранный язык", "Родной язык", "Родную литературу".

В предмет "Математика" включены модули "Вероятность и статистика", "Алгебра" и "Геометрия", а в "Историю" - "Всеобщая история", "История России" и "История нашего края".