Ситуация в терминале аэропорта остается спокойной

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пулково за 18 часов работы в условиях ограничений воздушного пространства принял 65 рейсов, отправил 63, при этом отправлены на запасные аэродромы 39 рейсов, а задержаны более чем на два часа свыше 60. Об этом сообщили в пресс-службе аэропорта.

"За это время (действия ограничений - прим. ТАСС) по согласованию с соответствующими ведомствами мы смогли принять 65 рейсов, отправить 63 и обслужить более 17 тысяч пассажиров. На запасные аэродромы ушли 39 рейсов, задержаны более 2 часов - более 60 рейсов", - сообщили в пресс-службе.

Отмечается, что ситуация в терминале аэропорта остается спокойной, пассажиры получают все услуги согласно Федеральным авиационным правилам. "Дополнительно агенты по гостеприимству Пулково раздают воду, мягкие коврики, складные сиденья. Семьи с детьми при наличии мест размещаются в бизнес-салонах аэропорта", - рассказали в аэропорту.

Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно.