Онищенко рассказал о способах защиты от нового штамма коронавируса "Стратус"

Эпидемиолог призвал при необходимости носить медицинские маски для профилактики

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Академик РАН Геннадий Онищенко дал рекомендации по защите от нового штамма коронавируса "Стратус". Для профилактики следует соблюдать хорошо известные правила: носить маски в общественных местах и при контакте с заболевшими дома, одеваться соответственно погоде, а также поддерживать здоровый режим сна и правильно питаться, отметил академик в интервью aif.ru.

Особое внимание Онищенко уделил важности вакцинации от гриппа, отметив, что прививочная кампания в регионах уже началась.

Академик призвал сохранять спокойствие, подчеркнув, что излишнее волнение и паника могут негативно сказаться на иммунной системе. Симптомы "Стратуса", как уточнил эксперт, схожи с предыдущими вариантами COVID-19 и включают жар, слабость, кашель, насморк, головную боль, а в некоторых случаях - потерю обоняния и желудочный дискомфорт.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте случаев заражения новым штаммом, количество которых на данный момент достигло 384.