САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пулково временно закрыл регистрацию на внутренние рейсы в связи с действующими ограничениями воздушного пространства, сообщили в пресс-службе аэропорта.

"Временно будет закрыта регистрация на рейсы внутренних линий и ограничен проход в зону ожидания ("чистую" зону) внутренних линий. Это вынужденная мера для обеспечения комфортного размещения пассажиров. Напоминаем, что ограничения связаны с обеспечением безопасности полетов. Это главный приоритет гражданской авиации", - отмечается в сообщении.

Ранее сообщалось, что за более чем 18 часов работы в условиях ограничений аэропорт принял 65 рейсов, отправил 63, при этом отправлены на запасные аэродромы 39 рейсов, а задержаны более чем на два часа - свыше 60. Пассажиров просят следить за информацией о статусе рейсов и в случае задержки или отмены не приезжать в аэропорт заблаговременно.