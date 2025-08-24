Еще два рейса задерживаются

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 24 августа. /ТАСС/. Вылет и прилет шести авиарейсов был отменен в международном аэропорту в Нижнем Новгороде. Еще два рейса задерживаются, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Был отменен вылет двух ночных рейсов в Санкт-Петербург и двух в Москву. Также отменен прилет самолетов из Москвы и Санкт-Петербурга. Вместе с тем, задерживается вылет из Нижнего Новгорода рейсов в Екатеринбург и Анталью (Турция).

В Росавиации ранее сообщали об ограничениях работы аэропортов в ряде городов РФ.