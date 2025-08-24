Также отменен прилет рейса из Москвы

КАЗАНЬ, 24 августа. /ТАСС/. Вылет трех рейсов, в том числе в Стамбул (Турция), отменили из международного аэропорта Казани. Также отменен прилет рейса из Москвы, следует из данных онлайн-табло воздушной гавани.

"Отменен", - говорится в информации об одном из рейсов.

Так, отменен вылет двух утренних рейсов в Москву и одного в Стамбул, а также отменен прилет утреннего рейса из Москвы. Кроме того, в Казани задерживается вылет самолетов в Махачкалу, Екатеринбург, Мурманск, Санкт-Петербург, Москву, Ереван и Минеральные Воды.

В Росавиации ранее сообщали об ограничениях работы аэропортов в ряде городов РФ.