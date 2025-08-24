В аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса

КРАСНОЯРСК, 24 августа. /ТАСС/. Порядка 1,5 тыс. человек из-за задержек рейсов ожидают вылетов в аэропортах Сибири. Об этом говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

"В международном аэропорту Кемерово имени А. А. Леонова по причине позднего прибытия воздушных судов объявлены задержки рейсов авиакомпании "Северный ветер" в города Санкт-Петербург и Сочи. Ожидают вылета более 350 пассажиров, из них 20 детей", - говорится в сообщении.

В аэропорту Новокузнецка, также расположенного в Кемеровской области, вылета в Казань и Санкт-Петербург ожидают более 300 человек, в том числе 37 детей. Около 300 пассажиров, из них 26 детей, ожидают вылета в Москву и Екатеринбург в Барнауле в Алтайском крае. В Омске вылета в Санкт-Петербург и Казань ожидают более 200 пассажиров (14 детей).

В Томске вылета в Казань ждут более 180 человек (5 детей), а в Норильске на севере Красноярского края из-за позднего прибытия рейса задержан рейс в Новосибирск с 140 пассажирами (4 ребенка). В международном аэропорту Горно-Алтайска (Республика Алтай) отложено выполнение рейса авиакомпании "ЮВТ Аэро" в город Оренбург, 46 пассажиров ожидают посадки на борт.

"Горно-Алтайской, Барнаульской, Кемеровской, Новокузнецкой, Норильской, Омской и Томской транспортными прокуратурами осуществляются адресные надзорные мероприятия, в аэропортах проводится работа по защите прав пассажиров на получение комплекса услуг, полагающихся при задержке рейса", - подчеркивается в сообщении прокуратуры.