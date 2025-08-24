В аэропорту Самары отменили 10 авиарейсов

Еще 19 задерживаются

САМАРА, 24 августа. /ТАСС/. Вылет и прилет 10 авиарейсов отменен в международном аэропорту в Самаре. Задерживается вылет еще 19 рейсов, в том числе в Дубай, Стамбул и Анталью, следует из данных онлайн-табло авиаузла.

Так, был отменен вылет пяти самолетов из Самары в Москву, Минеральные Воды и Санкт-Петербург. Также отменен прилет пяти рейсов из Москвы, Минеральных Вод и Санкт-Петербурга. Задерживается вылет 19 рейсов в Дубай, Стамбул, Анталью, Хургаду, Москву, Казань, Сургут, Сочи, Санкт-Петербург, Нижний Новгород и Челябинск.

В Росавиации ранее сообщали об ограничениях работы аэропортов в ряде городов России.