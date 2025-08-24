В торжественной церемонии приняли участие более 100 человек

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Выставка работ художников - финалистов конкурса "80 лет Победы: Герои в наших сердцах" открылась в зале Победы Центрального музея Вооруженных сил Российской Федерации, говорится в сообщении благотворительного фонда "Ренова", который проводил конкурс. Мероприятие приурочено к празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В торжественной церемонии приняли участие более 100 человек, победители и участники конкурса, представители экспертного жюри, а также Росмолодежи, Роспатриотцентра, Музея Фаберже, Музея Победы и "Юнармии".

Выставка продлится с 23 августа по 12 сентября и станет культурным событием, объединившим творчество молодых художников и поэтов из различных регионов России. На ней представлены работы 22 финалистов - победителей и призеров конкурса. Сам конкурс, который провел фонд, также был приурочен к 80-летию Победы, на него было прислано более 700 произведений молодых художников и поэтов из 37 регионов России.

Представленные на выставке произведения отражают живую память молодого поколения о подвиге Героев Великой Отечественной войны, объединяют живые истории российских семей, наполненные памятью о Великой Победе и верой в общее будущее. Выставка станет не только культурным, но и образовательным событием, напоминающим о важности сохранения памяти о Великой Отечественной войне. Во время церемонии открытия был презентован памятный сборник работ, объединяющий произведения финалистов.