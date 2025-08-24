Ограничения введены для обеспечения безопасности граждан

МУРМАНСК, 24 августа. /ТАСС/. Временные ограничения на работу мобильного интернета ввели в Мурманской области, сообщили в Telegram-канале оперативного штаба региона.

"Внимание: в Мурманской области временно снижена скорость мобильного интернета. Временные ограничения введены на основании федерального закона "О связи", который обязывает операторов приостанавливать оказание услуг на основании мотивированного решения уполномоченных органов, осуществляющих оперативно-разыскную деятельность или обеспечение безопасности РФ", - сказано в сообщении.

В оперштабе добавили, что ограничения введены для обеспечения безопасности граждан и защиты общественного порядка на территории региона. При этом власти отметили, что интернет-услуги ограничены не полностью, а лишь снижена скорость доступа.