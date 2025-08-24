Еще 80 было задержано

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 августа. /ТАСС/. Аэропорт Пулково отменил 90 рейсов на вылет и задержал более чем на два часа около 80 рейсов из-за действовавших ограничений воздушного пространства, сообщили в пресс-службе воздушной гавани.

"Аэропорт функционировал в режиме ограничений около 20 часов. За это время отменены на вылет 90 рейсов, задержаны на более чем 2 часа - порядка 80, ушли на запасные аэродромы - 42", - говорится в сообщении.

Ограничения на прием и выпуск судов сняты, все службы Пулково переведены в усиленный режим работы. "Сотрудники аэропорта и авиакомпаний делают все возможное для скорейшей нормализации расписания. Однако корректировки будут вноситься - просим отнестись к этому с пониманием", - отметили в пресс-службе.