МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Жители Ненецкого автономного округа убрали 200 кубометров мусора в рамках экологической акции федерального проекта "Чистая Арктика". В мероприятии вблизи поселка Искателей участвовали около 125 человек, сообщили в Telegram-канале правительства НАО.

"Жители НАО в рамках акции "Чистая Арктика" убрали 200 кубометров мусора <...>. Уборка прошла в формате командных соревнований. Участники набирали баллы за объем и тип собранных отходов. На площади более 13 тыс. кв. м были собраны промышленные отходы, металлолом, древесина и прочий мусор", - сказано в сообщении.

За прошедшие годы благодаря проекту в Ненецком автономном округе очистили более 26 га земли, собрано и вывезено на переработку свыше 700 тонн металла и 20 тонн твердых коммунальных отходов.

Проект "Чистая Арктика" стартовал в 2021 году и за это время существенно масштабировался. Сегодня к нему присоединяются добровольцы со всей страны. Всего за четыре года в экспедициях проекта приняло участие 7,7 тыс. человек. Они собрали 19,8 тыс. тонн отходов и очистили 791 га арктической земли. Генеральным партнером проекта выступает госкорпорация "Росатом".