Они будут жить в палаточном лагере и использовать только альтернативные источники энергии

АРХАНГЕЛЬСК, 24 августа. /ТАСС/. Участники молодежного эколагеря из разных регионов страны проведут очистку побережья Белого моря вблизи села Тамица в Онежском районе Архангельской области, рассказал ТАСС руководитель проекта Артем Смолокуров. Молодые ученые, специалисты в области экологии и волонтеры будут жить в палаточном лагере и использовать только альтернативные источники энергии.

"Участвуют люди со всей России, в первую очередь, конечно, молодежь. В этом году у нас самое большое количество участников - 80 человек. Все проживают в палаточном лагере на берегу Белого моря, - сказал Смолокуров. - Уникальность лагеря - это, конечно же, экологические технологии. Мы не используем бензин, у нас есть солнечная станция и ветрогенератор. Благодаря комплексу возобновляемых источников энергии наш лагерь полностью обеспечен электричеством и горячей водой".

Экологический лагерь движения "Чистый север, чистая страна" на территории Архангельской области проводится в шестой раз. Сначала участники прошли ряд заданий онлайн, где организаторы определили уровень их подготовки, отобрали тех, кто поедет в эколагерь.

Участники проекта проведут уборку на побережье, причем часть группы пройдет на байдарках и сапах, а другая - пешком. Все отходы вывозятся региональным экологическим оператором "Экоинтегратор".

Приглашенные спикеры из разных организаций расскажут об опыте своей работы и экозащитной деятельности. Запланировано восемь лекций про экотехнологии, экостроительство, а также про антарктические экспедиции. Кроме того, участников научат разрабатывать собственные экологические проекты. "Одна из фишек нашего лагеря: у нас есть тихий час. Для того, чтобы люди в середине дня смогли отдохнуть, пообщаться с природой, позаниматься собственными делами и, конечно же, просто провести время в тишине", - добавил Смолокуров.

Проект поддержан Фондом президентских грантов. Экспедиция завершится 29 августа.