Его возобновили спустя порядка получаса перекрытия

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Движение автомобилей по Крымскому мосту возобновлено спустя порядка получаса перекрытия. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту.

Ранее сообщалось о перекрытии движения.

"Движение автотранспорта по Крымскому мосту временно перекрыто", - говорилось в сообщении от 14:27 мск.

Находящихся на мосту и в зоне досмотра призывали сохранять спокойствие и следовать указаниям сотрудников транспортной безопасности.

В новость внесены изменения (15:28 мск) - добавлена информация о восстановлении движения.