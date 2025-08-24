Время ожидания со стороны Тамани составляет более часа, со стороны Керчи - более трех часов

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 августа. /ТАСС/. Более 1,5 тыс. автомобилей находятся в очередях к Крымскому мосту со сторон Керчи и Тамани после получасового перекрытия движения. Об этом сообщается в Telegram-канале об оперативной ситуации на подходах к мосту

Мост был перекрыт с 14:28 по 15:09 мск.

"В очереди на ручной досмотр со стороны Тамани находятся 370 транспортных средств. Время ожидания более часа. В очереди на ручной досмотр со стороны Керчи находятся 1 200 транспортных средств. Время ожидания более трех часов", - говорится в сообщении по данным на 15:30 мск в воскресенье.