В соревновании участвовали около 7 тыс. человек, которые пробежали 21,1 км по центру столицы

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Общий призовой фонд полумарафона "Лужники" в Москве составил 690 тыс. рублей в 2025 году. Об этом сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.

"Пять самых быстрых спортсменов в каждом зачете и три команды по итогам эстафеты получили денежные призы. Общий призовой фонд в этом году составил 690 тысяч рублей. Кроме того, в рамках забега прошло награждение по возрастным категориям с первого по третье место среди мужчин и женщин", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 24 августа в полумарафоне приняли участие около 7 тыс. человек, которые пробежали 21,1 км по центру столицы.