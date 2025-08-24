Ей исполнилось два года

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Панде Катюше исполнилось два года, в честь этого в Московском зоопарке были организованы развлечения, мастер-классы, чайная церемония, а сама именинница получила подарки, передает корреспондент ТАСС.

Первый в истории России детеныш большой панды появился на свет в Московском зоопарке в конце августа 2023 года. Ее родители, самец Жуи и самка Диндин, приехали в столицу РФ в 2019 году в рамках китайской "панда-дипломатии". По итогам голосования москвичей панду назвали Катюшей.

"Сегодня мы отмечаем два года нашей розовой принцессы, нашей Катюши. Ее имя, как вы знаете, выбирали на "Активном гражданине" 400 тысяч человек и, действительно, ее имя соответствует ее характеру", - рассказала на праздновании гендиректор Московского зоопарка Светлана Акулова.

Зоологи зоопарка говорят, что сейчас у панды "золотой период" - у нее сформировался характер. По словам Акуловой, он хитрый и волевой: Катюша всегда знает, что и когда она хочет.

Панде подготовили торт в честь праздника, в состав которого входят бамбук, лед, батат, яблоки и зерновые культуры.

День рождения вызвал ажиотаж у посетителей зоопарка, к вольеру выстроились очереди из желающих посмотреть на именинницу.