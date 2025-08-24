Среди основных направлений развития региона врио губернатора выделил, в частности, борьбу с коррупцией, восстановление приграничных территорий и привлечение инвестиций

КУРСК, 24 августа. /ТАСС/. Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн представил программу развития региона, состоящую из 10 пунктов. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

"10 шагов развития Курской области" - это четкий, измеримый план действий, направленный на реальные изменения. В его основе - три главных принципа: закон, порядок и справедливость", - написал Хинштейн.

Среди основных направлений развития Курской области Хинштейн выделил борьбу с коррупцией, восстановление приграничных территорий, привлечение инвестиций, развитие инфраструктуры и жилищного строительства, а также работу, направленную на развитие человеческого потенциала. "Только на выплаты жителям приграничья Курская область ежемесячно получает из федерального бюджета более 10 млрд рублей. Эту работу будем продолжать, уделяя повышенное внимание нашим социально уязвимым категориям, ветеранам и участникам войны, участникам СВО, многодетным семьям, детям, школьникам, студентам, молодым специалистам", - отметил Хинштейн.