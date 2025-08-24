С конца 1990-х журналист работал на американском телевидении

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Экс-ведущий программы "Вести" Юрий Ростов умер в США. Об этом ТАСС сообщил тележурналист, режиссер Михаил Дегтярь.

"Это абсолютная правда, он умер. Это ужасно. Он был одним из лучших. Я вообще считаю его лучшим ведущим на телевидении, так как он никто не умел, он импровизировал", - рассказал он.

Ростов был одним из первых ведущих программы "Вести", вел вместе со Светланой Сорокиной вечерний выпуск. В 1993 году стал корреспондентом программы в США. С конца 1990-х работал на американском телевидении.