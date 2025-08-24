Глава добровольческого поисково-спасательного отряда Григорий Сергеев призвал идти за грибами в магазин, а не в лес

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Глава добровольческого поисково-спасательного отряда "ЛизаАлерт" Григорий Сергеев на фоне рекордного числа заявок на поиск заблудившихся в лесу призвал идти за грибами в магазин, а не в лес.

Your browser does not support the audio element. 0:00 / 0:00 0.25

0.25 0.5

0.5 Обычная

Обычная 1.5

1.5 2 © Екатерина Шамарова/ ТАСС

"Самый главный совет заключается в том, что лучшие грибы, которые вы можете пожарить, продаются в магазине недалеко от вашего дома", - сказал он в комментарии ТАСС.

Ранее в "ЛизаАлерт" сообщали о более чем 110 заявках о пропавших в лесу по всей России к 23 августа. Позже глава отряда уточнил, что число заявок превысило 208, оно стало рекордом за все время их работы. "Даже с полуночи начала субботы до середины дня воскресенья уже было подано 208 заявок о пропавших в природной среде, некоторые заявки на двух человек", - уточнил Сергеев.

Предупрежден - значит вооружен

Глава "ЛизаАлерт" поделился советами, как максимально обезопасить себя если намерение пойти в лес все-таки неизменно.

"К сожалению, никто не готовится к походу в лес тщательно, это очень важно. Нужно одевать яркую одежду, так как в камуфляже вас сложнее найти", - отметил он.

Если вы пошли в лес с ребенком, необходимо всегда держать его за руку. "Нельзя отпускать ребенка в лес одного, это чревато серьезными последствиями", - пояснил Сергеев.

Он добавил, что никто не собирается в лес с ночевкой, все рассчитывают на пару небольшой поход, но, заблудившись, приходится вынуждено ночевать в дикой природе. "Для этого нужна дополнительная теплая одежда, в лесу ночью очень холодно. Также необходимы средства розжига костра - огонь спасает, с ним ваша выживаемость резко увеличится", - сказал он.

"Уходя в лес, всегда нужно иметь с собой хотя бы литр воды, это даст возможность резко увеличить свою безопасность в природной среде", - сказал глава "ЛизаАлерт".

Заряженный телефон

Обязательно нужно иметь с собой заряженный мобильный телефон, чтобы всегда нужно было набрать 112. "Еще кто-то должен знать, куда вы пошли в поход - близкие, родственники, соседи. Если вы не вернулись в назначенное время, они должны заявить тревогу", - отметил он.

Самая страшная заявка, по словам главы отряда, когда человек уходит в лес, а запрос на его поиск приходит только на следующий день. "За этот период может случиться обезвоживание, переохлаждение, и такой человек намного слабее откликается. Нужно заявлять сразу", - заключил Сергеев.