В Москве состоялся военно-спортивный фестиваль Росгвардии

В рамках мероприятия на территории "Лужников" работали более 30 тематических зон, выставки техники и вооружения, интерактивный тир и полевая кухня

МОСКВА, 24 августа. /ТАСС/. Военно-спортивный фестиваль Росгвардии прошел в московских "Лужниках". Об этом сообщается в Telegram-канале Росгвардии.

"Военно-спортивный фестиваль Росгвардии состоялся в московских "Лужниках". Праздник, посвященный Году защитника Отечества, собрал тысячи москвичей и гостей столицы. Содействие в его организации оказали Москомспорт, АНО "Победоносец" и правительство Москвы", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в рамках фестиваля на территории спорткомплекса работали более 30 тематических зон, выставки техники и вооружения, интерактивный тир и полевая кухня.

Кроме того, для посетителей мероприятия состоялся концерт популярных российских артистов и ведомственных коллективов Росгвардии.