Умер журналист ТАСС Александр Архипов

Ему был 61 год

КАЛИНИНГРАД, 24 августа. /ТАСС/. После продолжительной болезни ушел из жизни специальный корреспондент ТАСС по Калининградской области Александр Архипов. Об этом сообщила его жена Оксана Бреславская.

В июле журналисту исполнился 61 год.

Александр Архипов родился в городе Пионерский Калининградской области, закончил Камчатский государственный педагогический институт по направлению русский язык и литература. В ТАСС работал с 2001 года: сначала собственным корреспондентом в Камчатской области, а с 2014 года уже в Калининграде.

Александр Архипов был удостоен, в том числе, благодарности президента России, главы правительства РФ, а также губернатора Калининградской области.