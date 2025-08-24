До конца суток 24 августа на участке от Анапы до Магри возможно формирование смерчей над морем

КРАСНОДАР, 24 августа. /ТАСС/. Ливни с грозами, градом и порывистым ветром, а также смерчи над морем ожидаются в Краснодарском крае 24-25 августа, сообщается в Telegram-канале Краснодарского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

"До конца суток 24 августа, а также ночью и утром 25 августа местами в Краснодарском крае ожидается комплекс метеорологических явлений: сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом и сильным ветром с порывами 20-23 м/с. До конца суток 24 августа на участке от Анапы до Магри имеется опасность формирования смерчей над морем", - говорится в сообщении.